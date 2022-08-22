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Общество22 августа 2022 5:02

В конце лета в Самару снова придет изнуряющая адская жара

Жаркая погода в Самаре установится в конце августа 2022 года
Анастасия МЫШКИНА
В такую жару самое время провести пару часов на Волге

В такую жару самое время провести пару часов на Волге

Под конец лета возвращается жаркая погода в Самаре, в августе 2022 года подуставшим от жары людям вновь придется включать кондиционеры. Высокая температура будет и днем, и ночью. По прогнозам синоптиков днем воздух прогреется до +32 градусов. Такая температура будет всю неделю.

Ночи тоже перестанут быть такими холодными. Температура будет достигать +19 +20 градусов. Небольшая передышка ждет только на выходные 27-28 августа, тогда днем будет до +26, а ночью до +13.

В последний же день лета по предварительным прогнозам синоптиков воздух и вовсе прогреется до +34 градусов. Какой будет осень точно сказать пока нельзя, но по вероятностному прогнозу ожидается, что уже буквально с первых дней начнет холодать и пойдет дождь. Температура может опуститься до +15 градусов.