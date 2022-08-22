В Самаре появится комиссия по борьбе с незаконными ларьками

Комиссия будет создана в Красноглинском районе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Власти Самары нашли способ борьбы с незаконными ларьками. Для этого в городе будет создана специальная комиссия. Для начала она появится в Красноглинском районе. Информация размещена на сайте мэрии.

Как следует из документации, на комиссию возложена обязанность по выявлению, сносу, вывозу киосков и ларьков, самовольно установленных на территории Красноглинского района. В ее состав войдут семь человек, в том числе – заместитель главы муниципального округа.

Отметим, что в городе ведется активная борьба с незаконными торговыми рядами. В этом году под снос пошли ларьки на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Фадеева. Параллельно велись работы на Владимирской и Пензенской – этот рынок ожидает реновация. Впрочем, как и другой рынок – «Шапито», на месте которого планируют построить торговый центр.

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