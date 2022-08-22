Под Самарой тушат полыхающее заброшенное здание ДК

На месте происшествия работают 32 человека и 7 единиц техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранним утром в понедельник, 22 августа 2022 года, под Самарой произошло ЧП. В пгт. Новосемейкино загорелось здание на улице Попова, 3. По предварительным данным, ранее по этому адресу располагался дом культуры.

- Вызов поступил в 8:25. Установлено, что горит неэксплуатируемое здание. Площадь пожара составляет 250 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пожару присвоен ранг 1-БИС. Сейчас сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия. Задействованы 32 человека и 7 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Из-за чего начался пожар, пока не ясно. Специалистам еще предстоит установить причину ЧП.