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Происшествия22 августа 2022 7:01

В Самаре пьяный водитель въехал в припаркованную «Гранту», пострадал пешеход

Легковушку отбросило на проходящую мимо женщину
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Авария случилась в 15.20 в Советском районе. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Авария случилась в 15.20 в Советском районе. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Днем 21 августа на территории Самары произошла авария, в которой пострадал пешеход. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария случилась в 15.20 в Советском районе, напротив дома №106 по улице Гагарина. 33-летний водитель на бордовой «Гранте» въехал в «Гранту» серебристо-коричневого цвета, которая была припаркована на дороге. От удара машина отлетела вперед и въехала в проходящую мимо 42-летнюю женщину. Пострадавшей назначили амбулаторное лечение. Отмечается, что в припаркованной «Гранте» в момент ДТП не было водителя.

Правоохранители выяснили, что 33-летний владелец бордовой «Гранты» был в нетрезвом состоянии – данный факт был установлен по результатам медицинского освидетельствования. Теперь полицейским предстоит выяснить все обстоятельства аварии.