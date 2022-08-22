Два пенсионера пострадали в результате ДТП с «перевертышем» под Самарой

Машина улетела в кювет и опрокинулась. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла 21 августа в Ставропольском районе. В результате ДТП пострадали два человека. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, происшествие случилось в 11.25. 72-летний мужчина ехал на «ВАЗ 21099» в составе с прицепом «Атлетик 520» по автодороге «Тольятти-Хрящевка». На 24-м км он не справился с управлением и съехал в кювет по ходу движения. После этого автомобиль перевернулся.

В результате ДТП пострадал сам водитель и его 72-летний пассажир. Им назначено амбулаторное лечение.