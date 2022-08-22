Стало известно, во сколько обходится подготовка к школе в Самаре в 2022 году

За последний год расходы увеличились на 13%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в 2022 году выросли средние расходы на подготовку детей к школе. К такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob по результатам опроса, участие в котором приняли самарские родители.

Горожане признались, что в прошлом году подготовиться к учебе можно было за 10,2 тысяч рублей. Сегодня подготовка обходится в среднем в 11,5 тысяч рублей. Таким образом, рост составил 13%. При этом затраты растут с каждым годом. Например, в 2020 году самарские родители собирали ребенка к школе за 8,5 тысяч рублей, в 2019 году – за 7,8 тысяч рублей.

Самым дорогим в этом плане городом традиционно стала Москва. Там покупка школьной формы и учебных принадлежностей в среднем обходится в 14,3 тысяч рублей. А в Волгограде школьные хлопоты оказались наиболее дешевыми – 10,2 тысячи рублей.