В Самаре 56-летний мужчина украл из торговой точки электронную сигарету взамен сломанной

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения Фото: Скриншот с видео

В Самаре местный 56-летний житель стал фигурантом уголовного дела из-за электронной сигареты. Мужчина украл устройство из торговой точки. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в одном из магазинов на улице Авроры. 18-летний продавец сообщил, что один из посетителей украл у него электронную сигарету, которая лежала на стойке. Момент зафиксировала камера видеонаблюдения.

Полицейские задержали подозреваемого на Московском шоссе – им оказался 56-летний самарец. Он во всем сознался и рассказал, что ранее покупал в этом магазине электронную сигарету, однако она оказалась неисправной. Мужчина пришел в торговую точку и предъявил претензию, однако предоставить чек об оплате не смог. Вместо этого он попросил продавца показать другое устройство, а когда тот замешкался, украл лежащую на стойке электронную сигарету. По словам подозреваемого, таким образом он хотел компенсировать купленное ранее нерабочее устройство.

В отношении самарца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Расследование продолжается.