Пилота самолета пытались ослепить лазером рядом с аэропортом «Курумоч» в Самарской области

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 21 августа, в 23:50 пилота самолета «Уральских Авиалиний» пытались ослепить лазером зеленого цвета в 25-ти километрах от контрольной точки аэродрома аэропорта «Курумоч».

— Самолет следовал из Самары в город на севере Таджикистана Худжанд, — сообщает телеграм-канал Aviaincident.

О попытке ослепления зеленым лазером доложил капитан воздушного судна во время набора высоты. Самолет в это время находился на высоте полета равной 1800 метрам. Капитан принял решение продолжить следовать в аэропорт назначения.

Об инциденте уже сообщили ФСБ и МВД. В настоящий момент по данному происшествию проводится проверка. Выясняются виновники и обстоятельства произошедшего, подробности неизвестны.