Самарцы не смогут летать на юг и в центр России до 29 августа 2022 года

Самарцы могут добраться до пунктов назначения альтернативными маршрутами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области по-прежнему не могут летать на юг и в центральную часть России. Запрет на полеты в 11 аэропортов страны продлен до 03:45 (мск) следующего понедельника, 29 августа 2022 года, пишет ФАН.

По данным Росавиации, добраться на самолете нельзя в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Авиакомпания рекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам. Они могут использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, запрет на полеты в часть аэропортов страны действует с конца февраля 2022 года. Ограничения ввели после начала спецоперации на Украине. Срок их действия уже неоднократно продлевали.