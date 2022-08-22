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Общество22 августа 2022 10:27

Самарцы не смогут летать на юг и в центр России до 29 августа 2022 года

Запрет распространяет свое действие на 11 аэропортов страны
Анастасия ФИЛАТОВА
Самарцы могут добраться до пунктов назначения альтернативными маршрутами

Самарцы могут добраться до пунктов назначения альтернативными маршрутами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области по-прежнему не могут летать на юг и в центральную часть России. Запрет на полеты в 11 аэропортов страны продлен до 03:45 (мск) следующего понедельника, 29 августа 2022 года, пишет ФАН.

По данным Росавиации, добраться на самолете нельзя в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Авиакомпания рекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам. Они могут использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, запрет на полеты в часть аэропортов страны действует с конца февраля 2022 года. Ограничения ввели после начала спецоперации на Украине. Срок их действия уже неоднократно продлевали.