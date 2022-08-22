Новую поликлинику начали строить в Красноглинском районе Самары

Работы ведутся за счет средств областного бюджета. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноглинском районе Самары в микрорайоне Крутые Ключи начали строить новое модульное здание, в котором разместится подразделение Самарской городской поликлиники №1 Промышленного района.

— Принимать пациентов будут все узкие специалисты, в здании установят необходимое оборудование, аппараты УЗИ, ЭКГ, ФГС, — рассказали в министерстве здравоохранения Самарской области.

В старом помещении будут работать врачи общей практики и педиатры, что позволит рассредоточить потоки пациентов. Сейчас подготовлено основание здания, в ближайшее время начнется сборка каркаса. Также планируется купить передвижной маммограф.

Площадь нового здания около тысячи квадратных метров. Работы ведутся за счет средств областного бюджета. Сейчас жители микрорайона обращаются в отделение поликлиники на улице Маршала Устинова, 10, которое расположено на первом этаже жилого дома.

Также в Самарской области идет строительство детской инфекционной больницы на улице Шверника, поликлиники в микрорайоне Волгарь, нового корпуса в Нефтегорском районе. Помимо этого, проектируют поликлиники в Смышляевке и Кинеле.