Самарчанка выдала себя за риелтора и обманула знакомых на 4 миллиона рублей

Уголовное дело в отношении "риелтора" передано в суд для рассмотрения по существу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить местную жительницу, подозреваемую в мошенничестве при продаже квартир. 55-летняя женщина выдавала себя за риелтора и обманывала своих знакомых. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

Как следует из материалов уголовного дела, преступления были совершены в 2018 году. Выдавая себя за риелтора, обвиняемая обманула трех человек. Одному из них она пообещала помочь в покупке квартиры. После того, как он продал долю в двухкомнатной квартире, женщина оставила деньги в размере 980 тысяч рублей себе и не вернула их.

Другой своей знакомой самарчанка предложила купить дешевую квартиру в Октябрьском районе. Правда, «забыла» ее предупредить, что у владельца в собственности имеется лишь часть жилья, а остальная доля принадлежит несовершеннолетней.

– Доверяя знакомой, потерпевшая передала ей 2 450 000 рублей для приобретения жилплощади. В третий раз обвиняемая обманным путем завладела еще 300 000 рублями, принадлежащими подруге, – рассказали в региональном ГУ МВД.

В отношении «риелтора» возбудили уголовное дело по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Материалы уже переданы в суд.