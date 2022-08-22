Анализы на ВИЧ-инфекцию в Самарской области: где можно сдать и получить консультацию? Список полезных адресов и телефонов

Узнать ВИЧ-статус можно бесплатно и анонимно

Узнать ВИЧ-статус в Самаре можно бесплатно и анонимно. Для этого необходимо обратиться в Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.

Непосредственно в СПИД-центр можно обратиться в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Также пройти тест на ВИЧ можно в больнице по месту прикрепления полиса.

В СПИД-центре анализ на ВИЧ делают бесплатно, а при желании – анонимно. В таком случае результат сообщат устно без выдачи документального подтверждения.

Представляем список адресов и телефонов, куда можно обратиться по поводу анализа на ВИЧ-инфекцию.

Самара, ул. Ново-Садовая, 226

понедельник-пятница 8:00-16:00, 8(846) 374-31-80

Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, 1а

понедельник-среда-четверг-пятница 8:00-15:00

вторник 12:00-19:00, (84635) 6-55-99

Тольятти, бульвар Здоровья, 25

понедельник-четверг 8:00-13:30

пятница 8:00-12:00, 8(8482) 79-00-64

Тольятти, ул. Зеленая, 15

понедельник-четверг 8:00-13:30

пятница 8:00-12:00, 8(8482) 58-18-72

г. Сызрань, ул. Советская , д.17

8(8464) 33-50-60

https://vk.com/samaraspidcenter