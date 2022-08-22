Строительство логоцентра Wildberries началось в Самарской области

Площадь логоцентра будет достигать 100 тысяч квадратных метров. Фото: правительство Самарской области

Сегодня, 22 августа, в Самарской области на территории индустриального парка «Новосемейкино» Красноярского района началось строительство нового логоцентра Wildberries.

— Объем инвестиций составит около 8 миллиардов рублей, будет создано 5 тысяч рабочих мест, в будущем планируется увеличить их до 10 тысяч. Создание новых рабочих мест – важная задача в нынешних условиях, когда наша страна сталкивается с несправедливыми санкциями, которые наносят определенные удары по нашему высокоразвитому экономическому и промышленному региону, — рассказал Дмитрий Азаров.

Расчетная реализация проекта – конец 2023 года. Площадь логоцентра будет достигать 100 тысяч квадратных метров. Открытие Wildberries позволит ускорить доставку товаров до конечного потребителя и снизить логистические расходы поставщиков из Самарской области и соседних регионов.

— В этом году наши предприниматели по темпам роста продаж вышли на лидирующие позиции. Размещение на самарской земле логистического центра – это упрощение процедур доступа на мировые рынки для наших предпринимателей. Это поспособствует развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест в малых, средних, крупных предприятий Самарской области, — подчеркнул глава региона.

Больше всего через онлайн-площадку предприниматели Самарской области в 2022 году продали продуктов питания, одежды, игрушек, предметов интерьера и товаров для здоровья. Среди самой востребованной продукции из региона – низкокалорийные сладости Bombbar из Тольятти, медицинские костюмы QLife из Сызрани и золотые украшения от самарского бренда «Наше золото».

— Логоцентр Wildberries будет построен в достаточно сжатые сроки и помимо большого количества рабочих мест, расширит возможности для наших предпринимателей – малый бизнес получит еще один канал продаж своей продукции. Скоро мы запустим логистический центр компании ОЗОН. Регион интересен инвесторам, он активно развивается. Мы готовы поддержать каждый инвестиционный проект, сопроводить инициаторов на всех этапах реализации и предложить лучшие условия для успешной работы на территории региона, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

На Wildberries зарегистрированы около 10 000 самарских предпринимателей, это в 2,5 раза больше, чем год назад. За первое полугодие этого года продажи выросли на 148% – до 5 миллиардов рублей.