Школы Самарской области готовы к новому учебному году

Первого сентября в школы пойдут около 128 тысяч учащихся. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования по результатам комиссионной проверки готовы к новому учебному году и допущены к работе.

— Первого сентября в школы пойдут около 128 тысяч учащихся, из них почти 15 тысяч первоклассников. Сейчас в школах города для зачисления в первый класс свободно еще 549 мест, — рассказали в администрации Самары.

В этом году в 34-х образовательных учреждениях сделали капитальный ремонт пищеблоков и обеденных залов. Помимо этого, в 31-ом учреждении отремонтировали кабинеты, спортзалы, прачечные, кровлю, ограждения, а также обновили материально-техническую базу.

В семи спортивных школах и в 21-ом учреждении дополнительного образования в сфере культуры и искусства сделали текущий ремонт инженерных систем, зданий и помещений. Для музыкальных школ и школ искусств купили новые инструменты, учебное оборудование и пособия.

Подготовка к отопительному периоду во всех образовательных и спортивных учреждениях идет согласно срокам. В связи с вновь начавшимся ростом числа заболевших коронавирусом сохраняется контроль температуры перед началом занятий. Во всех школах есть средства дезинфекции и устройства обеззараживания воздуха.