Мужчина сядет в тюрьму на 8 лет за убийство сожительницы в Самарской области

Мужчина и женщина вместе выпивали спиртное. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти мужчину признали виновным в убийстве сожительницы, он отправится в исправительную колонию строгого режима на восемь лет.

— Убийство произошло в одной из квартир Комсомольского района, в которой выпивали тольяттинец и его сожительница, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Между ними произошла ссора, причины которой не сообщаются. В результате перепалки мужчина нанес женщине удар ножом в живот. От полученного ранения она скончалась на месте.

Комсомольский районный суд города Тольятти признал мужчину виновным в совершении убийства. В настоящий момент приговор в законную силу не вступил.