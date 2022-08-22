Мужчина сядет в тюрьму на 8 лет за убийство сожительницы в Самарской области

Мужчина и женщина вместе выпивали спиртное. Фото: Светлана Маковеева
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Тольятти мужчину признали виновным в убийстве сожительницы, он отправится в исправительную колонию строгого режима на восемь лет.
— Убийство произошло в одной из квартир Комсомольского района, в которой выпивали тольяттинец и его сожительница, — сообщили в прокуратуре Самарской области.
Между ними произошла ссора, причины которой не сообщаются. В результате перепалки мужчина нанес женщине удар ножом в живот. От полученного ранения она скончалась на месте.
Комсомольский районный суд города Тольятти признал мужчину виновным в совершении убийства. В настоящий момент приговор в законную силу не вступил.