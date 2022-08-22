На Красноглинском шоссе Самарской области столкнулись BMW и вазовская легковушка вечером 22 августа

Полицейские выясняют все обстоятельства аварии. Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной информации, сегодня, 22 августа, около 18:30 в Красноглинском районе столкнулись BMW и "ВАЗ 2111". Информацию сообщили "КП-Самара" в ГУ МВД по Самарской области.

— 67-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 2111", двигался со стороны поселка Красная Глинка в направлении поселка Управленческий, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

При повороте налево пожилой мужчина не предоставил преимущество движения 34-летнему водителя автомобиля BMW, который двигался в прямом направлении.

Водитель вазовской легковушки доставлен в больницу. Полицейские оградили место происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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