Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 августа 2022 5:04

Самарец пытался застрелить дворника из арбалета из своей квартиры на 5-м этаже

Стрелок уже был судим за несколько преступлений, в том числе – за применение насилия в отношении представителей власти
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители выясняют обстоятельства нападения, которое произошло вечером 11 августа в поселке Мехзавод. Там местный житель выстрелил из арбалета в работника коммунальной компании. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

О произошедшем правоохранителям сообщили местные жители. Они рассказали, что неизвестный ранил 24-летнего парня, работающего дворником, стрелой из арбалета. Подозреваемого нашли оперативно – он проживал в одной из квартир на 5-ом этаже. Оказалось, что ранее 34-летний самарец привлекался к уголовной ответственности за кражи и применение насилия в отношении представителей власти.

Во время осмотра в его квартире обнаружили предмет, похожий на арбалет, и стрелы от него. Предполагаемое орудие преступления было изъято.

Согласно медицинским документам, здоровью 24-летнего дворника был причинен легкий вред. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.