Дмитрий Азаров принял участие в акции «Цвета России»

В рамках акции в Красноярском районе появилась новая композиция Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

В понедельник, 22 августа, Самарская область праздновала День Государственного флага РФ. В регионе состоялось множество мероприятий, в том числе – патриотическая акция «Цвета России».

В рамках акции в районе поселка Новосемейкино появилось масштабное изображение флага России. Его длина составила 63 метра. Для создания композиции потребовалось 600 тонн камней и 2,5 тонны краски. Работа заняла больше двух недель. Рядом с флагом появилась строка из гимна РФ «Россия – священная наша держава», а также каменные символы «Z» и «V».

– Проект, который вы представили и реализовали, в наши дни найдет отклик у каждого, кому не все равно, что происходит в нашей стране, как мы отстаиваем свою независимость, суверенитет, как мы достигаем новых побед под российским флагом, – отметил Дмитрий Азаров в день акции.

Напомним, инициаторами создания композиции выступили представители Российских студенческих отрядов Самарской области и участники других молодежных объединений. Они воплотили проект в жизнь собственными усилиями.