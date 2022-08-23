В Сергиевском районе простились с Ильей Комаровым, погибшим в ходе спецоперации на Украине

Прощание с погибшим состоялось 22 августа. Фото: Анатолий Екамасов

В понедельник, 22 августа, жители Сергиевского района простились со своим земляком. Илья Комаров героически погиб при выполнении задач в ходе спецоперации на Украине. О гибели героя сообщил глава муниципалитета Анатолий Екамасов.

– Мужественный боец, настоящий мужчина, истинный патриот своей страны. Илья погиб за интересы России, за нас, за наших детей и внуков. Скорблю вместе с родными и всеми жителями Сергиевского района. Склоняю голову перед доблестью нашего земляка, – отметил Анатолий Екамасов.

Илье Комарову было 39 лет. Основным местом его жительства была Самара, однако Сергиевский район оставался малой родиной. Здесь, в небольшом селе Средняя Орлянка похоронены бабушка и дедушка Ильи. Здесь же был упокоен герой – по воле его родителей.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Илья Комарова.