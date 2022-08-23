Почти 550 свободных мест в первых классах осталось в Самаре перед 1 сентября 2022

Школы готовы к началу нового учебного года / Фото: администрация Самары

Стало известно, сколько детей пойдут 1 сентября 2022 года в школы Самары. За парты сядут 128 тысяч ребят, почти 15 тысяч из них – в первый раз. Об этом стало известно на еженедельном совещании в городской администрации.

По данным мэрии Самары, проблем с зачислением детей в первый класс нет. Свободными остаются еще 549 мест. Ранее «КП-Самара» писала, что необходимо купить первокласснику к школе и сколько будет стоить базовый набор одежды и принадлежностей для учебы.

Отметим, к новому учебному году в Самаре капитально отремонтировали пищеблоки и обеденные залы а 34 школах. Еще в 31 образовательном заведении обновили кабинеты, спортзалы, прачечные, кровлю, ограждения. Также преобразования затронули 7 спортивных школ и 21 заведение дополнительного образования в сфере культуры и искусства.