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Происшествия23 августа 2022 10:23

Минивэн наехал на бордюр и перевернулся возле Парка Гагарина в Самаре

Водителя госпитализировали в больницу
Ирина СИНЕГУБОВА
Выясняются все обстоятельства произошедшего. Фото: телеграм-канал "СамараДТП"

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Фото: телеграм-канал "СамараДТП"

По предварительной информации, утром во вторник, 23 августа, в Самаре в районе пересечения улиц XXII Партсъезда и Стара-Загора минивэн наехал на бордюр и перевернулся. Об этом "КП-Самара" сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

— Не исключается вариант, что причиной ДТП стало ухудшение самочувствия мужчины за рулем, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Водителя с места аварии увезли в больницу на медицинское обследование. В настоящий момент информации о его состояние нет. Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства случившегося.