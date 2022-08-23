Минивэн наехал на бордюр и перевернулся возле Парка Гагарина в Самаре

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Фото: телеграм-канал "СамараДТП"

По предварительной информации, утром во вторник, 23 августа, в Самаре в районе пересечения улиц XXII Партсъезда и Стара-Загора минивэн наехал на бордюр и перевернулся. Об этом "КП-Самара" сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

— Не исключается вариант, что причиной ДТП стало ухудшение самочувствия мужчины за рулем, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Водителя с места аварии увезли в больницу на медицинское обследование. В настоящий момент информации о его состояние нет. Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства случившегося.