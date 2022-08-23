В Самаре водитель «Мерседеса» катался по городу с закрашенными номерами

"Мерседес" попал в поле зрения других водителей. Фото: ЧП Самара

На этой неделе жители Самары встретили на городских дорогах креативного автомобилиста. Мужчина закрасил номера на своем «Мерседесе» и поехал по делам. Очевидцы сделали фото авто и опубликовали в соцсетях.

На снимке видно, что автомобилист изменил некоторые буквы и цифры на госномере, а часть из них вовсе закрасил. Правда, уловка не помогла: правоохранители быстро нашли владельца.

– Сотрудники Госавтоинспекции Самары установили, разыскали и задержали водителя автомобиля Мерседес GLS 350d 4MATIC. Установлено, что он ездил с видоизмененным государственным регистрационным знаком, препятствующим его идентификации, тем самым нарушив п. 11 Основных положений ПДД РФ, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Отмечается, что в отношении 39-летнего водителя «Мерседеса» составили административный протокол по ч. 2 ст. 12.2 КоАП. Он также оштрафован на 5 тысяч рублей.