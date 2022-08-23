Жители Самары смогут увидеть на большом экране мультфильм «Гостья из космоса»

Мультфильм расскажет о приключениях 11-летнего Аллана и его необычной новой знакомой

В четверг, 25 августа 2022 года, в прокат выйдет мультфильм «Гостья из космоса» (6+). Жители Самары смогут увидеть новинку на больших экранах – в «Мягком кинотеатре».

Мультфильм расскажет о приключениях 11-летнего Аллана. После развода родителей мальчик остается с отцом. Они вынуждены переехать в незнакомый городок. Там Аллан знакомится с соседом – ученым, который верит в скорый прилет на Землю инопланетян. Мужчина считает, что мальчик – идеальный кандидат для первого контакта с гостями из космоса.

Напомним, «Мягкий кинотеатр» работает в ТРК «Космопорт» и «Гудок». Приобрести билеты на «Гостью из космоса» можно в мобильном приложении или на сайте сети.