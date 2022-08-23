В Самару привезли землю с кургана Саур-Могила

Председатель областного парламента Геннадий Котельников с новым экспонатом музея

В Самару привезли гильзу с землей Донбасса, на которой погибли уроженцы Самарской области в годы Великой Отечественной войны. Ее взяли с кургана Саур-Могила возле города Снежное. Здесь в 1943 года шли ожесточенные бои и были убиты десятки тысяч солдат и офицеров советской армии, сражавшиеся с нацизмом.

Землю привезли депутаты областного парламента, которые в составе делегации от нашего региона доставили гуманитарный груз жителям освобожденных территорий. Кроме гуманитарного груза делегация из Самары передала землю из Самарского региона — с родины советских бойцов.

Заместитель председателя самарской губдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин рассказал, что сегодня известно о четверых жителях Куйбышевской области, которые защищали Донбасс. Поисковая работа продолжается.

- Мы точно знаем, что наш земляк, красноармеец Сергей Селиванов из Шигонского района, первым поднялся на курган Саур-Могила и удерживал эту стратегическую для советских войск высоту долгое время. Мы разыщем родственников всех героев, погибших, защищая Донбасс. В память о подвиге их дедов и прадедов мы также передадим им землю. Символично, что сейчас, через почти 80 лет, наши военные вновь защищают ДНР и ЛНР, -отметил Александр Живайкин.

Председатель областного парламента Геннадий Котельников поблагодарил коллег-депутатов за памятный экспонат и за ту помощь, которую депутаты оказывают Снежному.

- Защищая Донбасс, погибли 116 тысяч солдат и офицеров – русских, украинцев, татар, казахов… И память о героях Великой Отечественной войны, которые защищали мир от нацизма, должна навсегда остаться в памяти будущих поколений. Я искренне благодарю наших депутатов и всех неравнодушных жителей Самарской области, которые помогают вернуться к мирной жизни жителям Снежного,- подчеркнул Геннадий Котельников.