Название самарского отеля «Холидей Инн» изменится до 1 октября 2022 года

Самарский «Холидей Инн» перешел под контроль геленджикских бизнесменов. Фото: 2ГИС

До 1 октября 2022 года самарский отель «Холидей Инн» должен сменить название, так как владелец бренда Holiday Inn, британский холдинг InterContinental Hotels Group, решил прекратить деятельность в России, сообщает OBOZ.INFO.

Как пояснил генеральный директор «МТЛ-Самара» Юрий Трахтенберг, чтобы сменить вывеску отеля, дали три месяца. Самарскому отелю придется отказаться от сетевого бренда, подтверждавшего международные стандарты. Пока решения о том, как будет называться отель, не принято.

Самарский «Холидей Инн» перешел под контроль геленджикских бизнесменов Игоря Егиазаряна и Артура Топаляна, которые контролируют гостиничные объекты в Краснодарском крае. Новым владельцам придется управлять бизнесом на фоне его вынужденного ребрендинга.

Отель «Холидей Инн Самара» рассчитан на 177 номеров, здание занимает около 22 тысяч кв. м. В нем функционирует одна из самых больших в городе зон конференц-залов, а также ресторанный блок. Оператором гостиницы является компания «МТЛ-Отель».