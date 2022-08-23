Делегация из Узбекистана посетила технопарк «Жигулевская долина» в Самаре

Представителям узбекской делегации презентовали инвестиционный потенциал региона. Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

В понедельник, 22 августа, в конгресс-центре технопарка «Жигулевская долина» прошла рабочая встреча делегации Республики Узбекистан, на которой обсуждалось сотрудничество между Самарской областью и Республикой Узбекистан в торгово-экономической и культурной сферах.

— Территория Самарской области привлекательна как для российских, так и для зарубежных инвесторов. Мы регулярно организуем бизнес-миссии наших предпринимателей в дружественные страны и принимаем на самарской земле иностранные делегации, заинтересованные во взаимодействии с регионом и в реализации здесь своих проектов, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Представителям узбекской делегации презентовали инвестиционный потенциал региона и возможности, созданные в Самарской области для бизнеса: от стартапов до промышленных предприятий. Также рассказали о мерах поддержки, действующих для резидентов обеих площадок, о планах по развитию и проектах, запущенных с господдержкой.

Особая экономическая зона «Тольятти» является площадкой типа «гринфилд» площадью 660 Га, в которой инженерная и транспортная инфраструктура позволяет размещать производства из различных отраслей промышленности, а комплекс льгот и преференций – экономить до 30% капитальных затрат на строительстве и сокращать его сроки.

«Жигулевская долина» является региональным оператором Сколково и дает местным компаниям возможность получить статус участника Сколково, не выезжая в столицу. Инноваторы могут обращаться в технопарк за помощью в подаче заявки на участие в конкурсах ФСИ. В текущем году технопарк стал официальным региональным партнером Агентства по технологическому развитию, что позволяет повышать информированность местных производителей о возможностях и программах а также получать необходимую консультационную поддержку и помощь при подаче заявок.

Делегации из Узбекистана также представили особенности статуса резидента территории опережающего развития. Режим ТОР действует в двух моногородах Самарской области – Тольятти и Чапаевске. Статус резидента имеют 64 «тольяттинских» и 20 «чапаевских» компаний, готовых в общей сложности вложить в развитие городов 52,4 миллиардов рублей и создать 15,7 тысяч новых рабочих мест. На сегодня резиденты двух территорий уже инвестировали 27,9 миллиардов рублей, создали 8447 рабочих мест, запустили более 50 производств.