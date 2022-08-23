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Общество23 августа 2022 14:40

Перед началом занятий школьникам будут мерить температуру в Самарской области

Это связано с эпидемиологической обстановкой региона
Ирина СИНЕГУБОВА
Средства дезинфекции должны быть в каждой школе. Фото: Светлана Маковеева

Средства дезинфекции должны быть в каждой школе. Фото: Светлана Маковеева

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В связи с вновь начавшимся ростом числа заболевших коронавирусом в школах Самарской области сохраняется контроль температуры перед началом занятий.

— Во всех школах должны быть средства дезинфекции и устройства обеззараживания воздуха, — сообщили в администрации Самары.

Региональные школы, детские сады и учреждения дополнительного образования по результатам комиссионной проверки готовы к новому учебному году и допущены к работе.

Первого сентября в школы пойдут около 128 тысяч учащихся, из них почти 15 тысяч первоклассников. Сейчас в школах города для зачисления в первый класс свободно еще 549 мест