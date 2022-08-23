Самарские спортсмены победили на открытом чемпионате России по дзюдо среди ветеранов

Всего в соревнованиях участвовало 293 спортсмена. Фото: федерация дзюдо Самарской области

Самарские дзюдоисты получили 8 медалей на Чемпионате России по дзюдо среди ветеранов, который прошел 20 и 21 августа в Ульяновске.

— Самарскую область представили 12 дзюдоистов, и 8 из них вернулись домой с медалями, — рассказали федерации дзюдо Самарской области.

Всего в соревнованиях участвовало 293 спортсмена из 40 регионов России, а также Казахстана, Узбекистана, Армении, Азербайджана. Чемпионами России стали Андрей Мережников (М7 60-64, в/к 60 кг.), Владимир Кизельбаш (М8 65-59, в/к 60 кг, КМС.).

Второе место заняли Александр Ермолаев (М4 45-49, в/к 60 кг, КМС), Андрей Федосов (М5 50-54, в/к 81 кг, КМС), Рамазан Зарипов (М7 60-64, в/к 100 кг, МС).

Бронзовые медали завоевали Ильдус Исмагилов (М2 35-39, в/к 60 кг, КМС), Владимир Кузнецов (М2 35-39, в/к 100 кг, МС), Симик Адумян (М6 55-59, в/к 66 кг, КМС).