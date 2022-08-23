Дмитрий Азаров вручил добровольцам "Самарского батальона" копию Самарского знамени

В батальон вступили самарцы, которые добровольно вызвались защищать интересы государства. Фото: правительство Самарской области

Дмитрий Азаров встретился с бойцами Самарского батальона, который в ближайшее время приступит к выполнению боевых задач, поставленных президентом страны Владимиром Путиным.

В Самарский батальон, который набирали на протяжении месяца, вступили добровольцы из региона, которые вызвались защищать интересы государства. Сейчас они готовы приступать к службе. Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил их за самоотверженность и заверил, что пока они служат Родине, их семьям в губернии будут оказывать всю поддержку.

— Спасибо вам за то, что своим решением вы поддерживаете статус нашей родной земли как опорного края державы. Вы являетесь первыми добровольцами, за которыми последуют тысячи людей. Вы сегодня являетесь примером того, что такое защита Родины, что такое истинный и настоящий патриотизм, который проявляется не в словах, а в конкретных действиях настоящих мужчин, — сказал Дмитрий Азаров.

Служба по контракту в Самарском батальоне подразумевает получение зарплаты и всех социальных гарантий, предусмотренных министерством обороны РФ. Также бойцов батальона поддержат на региональном уровне: всем, кто заключил контракт, начисляется единовременная региональная выплата: решением губернатора она увеличена с 200 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. Повышенную выплату получат бойцы, уже подписавшие контракт, и те, кто сделает это в последующий период. Регион поможет семьям военнослужащих Самарского батальона собрать детей к школе.

Также за военнослужащими на срок контракта сохраняется их рабочее место, так что безработным по возвращении никто не останется. Изначально контракт заключается на полгода, но срок можно прдлить.

— Мы постараемся укрепить экономическую мощь, работать так, чтобы армия ни в чем не нуждалась. И, конечно, поддержим ваши семьи. Я хочу, чтобы вы были уверены в том, что никто из членов ваших семей не останется без внимания, — сказал самарский губернатор.

Именно в Самарской области - в первом регионе страны - появился социальный паспорт семьи военнослужащего. А ответственность за помощь близким контрактников персонально закреплена за главами городов, муниципальных районов. Губернатор Дмитрий Азаров также отметил, что в регионе готовы точечно решать все вопросы, которые поступят от семей военнослужащих.

Провожая "Самарский батальон", губернатор передал военнослужащим точную копию Самарского знамени – величайшей реликвии губернии. Это знамя было вышито монахинями Иверского монастыря более 140 лет назад и освящено на мощах святителя Алексия – небесного покровителя Самары.

— Я уверен, что постоите за землю родную, как стояли наши деды, прадеды и прапрадеды. Нападки недругов на страну не прекратятся никогда, но к силовому методу прибегают, только когда ничего решить другими путями нельзя. Вы идете на святое дело. В добрый путь. Ждем вас на Родине. Будем поддерживать и молиться за вас, — сказал Дмитрий Азаров.