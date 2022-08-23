Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 августа 2022 20:47

Под Самарой водитель Мерседеса насмерть сбил девочку на велосипеде

ДТП случилось в Кинельском районе около села Бобровка
Анастасия МЫШКИНА
Девочку на велосипеде сбили насмерть

Девочку на велосипеде сбили насмерть

Жуткое ДТП случилось поздно вечером во вторник, 23 августа 2022 года, на трассе в Самарской области. Около села Бобровка в Кинельском районе 49-летний водитель Мерседеса сбил девочку-подростка. Она на велосипеде пересекала проезжую часть.

- Девочка скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Полицейские оградили место аварии, устанавливают обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Неизвестно, была ли 16-летняя девочка в момент ДТП одна или со взрослыми, или же она могла гулять с друзьями. Также полицейским предстоит разобраться, не нарушил ли правила движения водитель и с какой скоростью он двигался. Судя по всему, удар был достаточно сильный, так как велосипед отбросило на дороге.

КП-Самара будет следить за подробностями произошедшего.