Под Самарой водитель Мерседеса насмерть сбил девочку на велосипеде

Девочку на велосипеде сбили насмерть

Жуткое ДТП случилось поздно вечером во вторник, 23 августа 2022 года, на трассе в Самарской области. Около села Бобровка в Кинельском районе 49-летний водитель Мерседеса сбил девочку-подростка. Она на велосипеде пересекала проезжую часть.

- Девочка скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Полицейские оградили место аварии, устанавливают обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Неизвестно, была ли 16-летняя девочка в момент ДТП одна или со взрослыми, или же она могла гулять с друзьями. Также полицейским предстоит разобраться, не нарушил ли правила движения водитель и с какой скоростью он двигался. Судя по всему, удар был достаточно сильный, так как велосипед отбросило на дороге.

КП-Самара будет следить за подробностями произошедшего.