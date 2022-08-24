Депутат из Карелии сообщил о минировании самолета, чтобы успеть на рейс в Самару

Мужчина с сыном сели спиной к стойке и не видели табло. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 21 августа в аэропорту Пулково депутат Куркиекского сельского поселения Карелии Михаил Баев сообщил о минировании самолета Санкт-Петербург – Самара, чтобы успеть на рейс. Об этом сообщает "КП-Петербург".

Депутат со своим 16-летним сыном сначала не попал на рейс в 9:20 (по мск), затем купил новый билет тоже от «Смартавиа» на 15:25. Но, по словам депутата, они сели спиной к стойке и не видели табло. Только услышали объявление, что посадка на рейс в Самару заканчивается.

В итоге Михаил Баев позвонил в полицию и сообщил о том, что борт до Самары якобы заминирован. Специалисты приехали, все тщательно проверили и задержали мужчину, а самолет улетел.

Из-за сообщения о лжеминировании самолет задержали на полтора часа. В настоящий момент возбудили уголовное дело. Депутату может грозить до пяти лет лишения свободы.