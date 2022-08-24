В Самарской области из-за ДТП временно ограничили движение на участке трассы М-5 «Урал»

На месте аварии работают полицейские. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 24 августа, поступила информация о том, что с 08:00 на 1182-м километре автомобильной дороги М-5 «Урал» в Камышлинском районе Самарской области ограничено движение из-за ДТП.

— На месте аварии организовано реверсивное движение, — сообщает пресс-служба Федерального управления автомобильных дорог "Большая Волга".

В настоящий момент информация уточняется. Обстоятельства и подробности случившегося неизвестны.

— Столкнулись три транспортных средства. Количество пострадавших устанавливается. Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Выбирайте альтернативные пути объезда, — сообщили "КП-Самара" в ГУ МВД по Самарской области.