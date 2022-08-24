Самолеты из Самары в Махачкалу снова начнут летать в сентябре

Полеты будет осуществлять авиакомпания Nordwind. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сентябре в расписании международного аэропорта Курумоч снова появятся рейсы из Самары в Махачкалу.

— Полеты данного направления будет осуществлять авиакомпания Nordwind, — сообщает пресс-служба Курумоч

Первый рейс авиакомпании из Самары в Махачкалу запланирован 10 сентября. Вылет из Самары будет еженедельно по средам и субботам в 02.30, прибытие в Махачкалу по местному времени в 03.55. Продолжительность времени в пути будет равна 2 часам 25 минутам.

Вылет из Махачкалы – еженедельно по средам и субботам в 04.55, прибытие в Самару по местному времени в 08.20. Общее время пути будет такое же как и на вылет из Самары – 2 часа 25 минут.

Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки – на сайте авиаперевозчика.