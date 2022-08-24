Прохожие спасли мальчика от бродячих собак в парке Победы Самары

Мужчина проводил мальчика из парка до родителей. Фото: соцсети

В воскресенье, 21 августа, в самарском Парке Победы на улице Аэродромной мальчика Мишу окружили бродячие собаки, неравнодушные прохожие отогнали их

— Хотим выразить огромную благодарность всем неравнодушным. Всего самого доброго и светлого Вам и всем Вашим близким! Словами не опишешь все наши чувства благодарности, — пишет автор поста в соцсетях.

Родные Миши отдельно благодарят мужчину, который проводил мальчика из парка до родителей. По их словам, находясь в состоянии шока, они забыли спросить имя спасителя, и теперь просят его связаться.

В настоящий момент с Мишей все хорошо. Плохих последствий от встречи с бездомными животными, которые могли бы быть, удалось избежать.