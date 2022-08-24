Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 августа 2022 7:58

В Самаре объявили аукцион на развитие жилой застройки поселка Мехзавод

Начальная цена более двух миллионов рублей
Ирина СИНЕГУБОВА
Площадь территории равна 3,17 гектарам. Фото: Светлана Маковеева

Площадь территории равна 3,17 гектарам. Фото: Светлана Маковеева

Власти Самары проведут аукцион на заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, которая находится в первом квартале поселка Мехзавод в Красноглинском районе.

— Речь идет о территории, площадь которой составляет 3,17 гектара, — сообщили в администрации Самары.

Начальная цена аукциона уже известна — 2 071 485 рублей. А «шаг аукциона», равный 5% начальной цены, составляет 103 574,25 рублей.

Весной этого года сообщалось, что на Мехзаводе построят 33-этажные высотки. До начала застройки подрядчику придется снести семь жилых домов под номерам 2А, 3Б, 4Б, 19, 21, 22 и 23. Помимо них под снос попадут гаражи, кладовые и сараи.