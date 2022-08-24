Школу на 1100 мест построят в Волгаре в Самаре в 2023 году

Сейчас идет разработка проекта новой школы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Куйбышевском районе Самары построят новую школу. Учебное заведение возведут в 14-м квартале микрорайона Волгарь. Сдача объекта намечена на конец 2023 года. Об этом сообщили в министерстве строительства Самарской области.

- Когда же начнется строительство школы в Волгаре? В 2022 году обещали начать, но до сих пор тишина. Микрорайон, где население 40 тысяч человек, нуждается в школе. Одна уже переполнена, - обратились местные жители к чиновникам в соцсетях.

Представители Минстроя сообщили, что учебное заведение на 1100 мест построят в рамках концессионного соглашения с ООО «Прошкола». Сейчас выполняются проектно-изыскательские работы. Получить заключение экспертизы планируется в октябре 2022 года. После этого стартует строительство. Ввести объект в эксплуатацию должны в декабре 2023 года. В дальнейшем школу передадут в собственность города.