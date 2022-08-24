Бойцам из Самарского батальона в 1,5 раза увеличат единовременную выплату

Повышенную выплату выдадут и тем, кто уже заключил контракт, и тем, кто только собирается / Фото: правительство Самарской области

В Самарской области окажут дополнительную поддержку военнослужащим и их семьям. Тем, кто решил вступить в Самарский батальон, в 1,5 раза увеличат единовременную региональную выплату. Об этом на встрече с земляками заявил губернатор Дмитрий Азаров.

- Изначально выплату назначили в 200 тысяч рублей. Теперь она будет увеличена до 300 тысяч. Повышенную выплату выдадут и тем, кто уже подписал контракт, и тем, кто в дальнейшем вступит в ряды Самарского батальона, - сообщили в региональном правительстве.

Самарский батальон приступит к выполнению боевых задач в ближайшее время. Всем добровольцам, которые в него вступили, положены региональная единовременная выплата, ежемесячная зарплата, льготы в сферах здравоохранения и образования. Срок службы – от 6 месяцев. На это время работодатель должен сохранить за военнослужащими их рабочие места. Дмитрий Азаров отметил, что семьям бойцов (на период их отсутствия) окажут всю необходимую помощь и поддержку.