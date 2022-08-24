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Общество24 августа 2022 9:39

Движение на пересечении ул. Гаражной и Врубеля перекроют в Самаре с 27 августа 2022 года

Причина – проведение ремонтных работ
Анастасия ФИЛАТОВА
Проезд будет ограничен на несколько дней

Проезд будет ограничен на несколько дней

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самары ждет очередное перекрытие дорог. На этот раз движение транспорта ограничат на пересечении улиц Гаражной, 4-го проезда и Врубеля.

– Проезд будет ограничен с 27 по 30 августа 2022 года из-за проведения на участке ремонтных работ, – сообщили в ГИБДД Самарской области.

Судя по по предоставленной схеме, заказчик – компания «Т Плюс». На время ремонта на пересечении улиц Гаражной, 4-го проезда и Врубеля установят специальные предупреждающие знаки и ограждения. После окончания работ подрядчик должен будет восстановить благоустройство участка. Автомобилистов призывают быть осторожнее и заранее планировать маршрут своих поездок.

Схема временного перекрытия движения / Фото: ГИБДД Самарской области

Схема временного перекрытия движения / Фото: ГИБДД Самарской области