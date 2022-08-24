В самарских школах завершился ремонт пищеблоков и столовых

Теперь школы стали более комфортными. Фото: администрация Самары

1 сентября 2022 года 34 школы Самары встретят учащихся в обновленном виде. В учреждениях был выполнен капитальный ремонт столовых и пищеблоков. А в 31-й школе были приведены в порядок кабинеты, спортзалы, прачечные, кровля, ограждения. Информацию сообщили в мэрии.

Например, в школе №139 обновился обеденный зал, кабинет домоводства и входная зона. Здесь также создана безбарьерная среда – есть лифтоподъемник, два пандуса и специальная туалетная комната. Школа №144 теперь может похвастаться обновленными входными группами. А в одном из самых старых учреждений Самары – школе №42 – перестроили коммуникации, отремонтировали пищеблок и столовую.

Власти отмечают, что работами были охвачены не только школы, но и 21 учреждение дополнительного образования, а также 7 спортивных школ. А в школах искусства и музыкальных школах обновили материально-техническую базу.