В Самаре велосипедист и парень на самокате столкнулись на пешеходном переходе

Инцидент попал на видео Фото: Скриншот с видео

В среду, 24 августа, жители Самары наблюдали необычное ДТП. На пешеходном переходе столкнулись велосипедист и самокатчик. Информацией и кадрами с места происшествия поделились очевидцы.

Столкновение произошло на пересечении проспекта Кирова и Юных Пионеров. На кадрах видно, что два велосипедиста пересекают проезжую часть по пешеходному переходу. В это время к ним навстречу выезжает молодой человек на самокате. В результате один из водителей велосипеда сталкивается с ним, от чего падает на асфальт.

– Похоже, ПДД написаны только для водителей. Во время пересечения пешеходного перехода необходимо спешиваться, – прокомментировали ситуацию самарцы.

Отметим, что серьезных травм участники ДТП не получили. Упавший велосипедист поднялся при помощи товарища и отправился дальше по своим делам.