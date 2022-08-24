Экологическая лаборатория Куйбышевского НПЗ получила международную аккредитацию

Ежемесячно лабораторный комплекс КНПЗ проводит около 10 тысяч исследований воздуха и воды. Фото АО «КНПЗ»

Испытательная лаборатория сточной воды и воздушной среды Куйбышевского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий блок «Роснефти») успешно прошла аккредитацию по стандарту «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». Результаты аудита подтвердили, что экологическая лаборатория НПЗ в полной мере соответствует высоким требованиям международной системы менеджмента качества ISO 9001.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства.

Экологическая лаборатория Куйбышевского НПЗ – это современный аналитический комплекс, в состав которого входят испытательный центр, мобильная станция по контролю атмосферного воздуха и три автоматизированных стационарных поста, установленных в санитарно-защитной зоне предприятия. Специалисты лаборатории в круглосуточном режиме ведут работы по контролю качества сточной, оборотной и природной воды, донных отложений и атмосферного воздуха.

Высокоточное оборудование: газоанализаторы, хроматографы для определения наличия и концентрации веществ в атмосферном воздухе, метеорологические приборы и др., позволяют проводить около 7 тысяч анализов воды по 19 показателям и около 3 тысяч исследований атмосферного воздуха по 24 показателям ежемесячно.

Данные о состоянии воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия, сформированные на основании результатов лабораторных замеров, транслируются на специальный экомонитор, установленный в городе, и доступны широкой общественности.

- Испытательная лаборатория сточной воды и воздушной среды – это важный элемент в системе безопасной экологичной работы Куйбышевского НПЗ. Здесь установлено современное высокоточное оборудование, которое позволяет в круглосуточном режиме следить за экологическим фоном вокруг предприятия. Отдельно отмечу, что экологические параметры работы всего Куйбышевского НПЗ контролируются с помощью современного комплекса мониторинга экологической обстановки, куда кроме лаборатории воздушной среды и сточной воды, также входит мобильный экопост и три стационарных экологических поста. Данное оборудование позволяет проводить около 10 тысяч анализов атмосферного воздуха ежемесячно по 11 показателям, - подчеркнул Вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии ПАО «НК «Роснефть» Александр Романов.

Справка:

Куйбышевский НПЗ (входит в самарскую группу НПЗ НК «Роснефть») специализируется на выпуске высококачественных видов моторного топлива, включая бензины и дизельное топливо экологического стандарта «Евро-5». Продукция КНПЗ поставляется в более чем 65 регионов России.

Предприятие реализует инвестиционную программу по модернизации производства. Реконструкция действующих и строительство новых технологических объектов ведутся с учётом требований природоохранного законодательства, с применением передовых технологий, предусматривающих минимизацию воздействия на окружающую среду. Модернизация производства сопровождается развитием объектов природоохранного назначения.

Куйбышевский НПЗ – шестикратный победитель Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности» в номинации «Лучшая экологическая политика в области нефтеперерабатывающей промышленности», признанный региональный «ЭкоЛидер» и победитель областного конкурса «Достояние Самарской губернии».