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Общество24 августа 2022 12:35

Самарцы сообщили о массовой гибели жуков в августе 2022 года

Жители губернии обнаружили множество мертвых особей в местных лесах
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Лесные поляны оказались усыпаны погибшими жуками. Фото: Новости Самары - Самара life

Лесные поляны оказались усыпаны погибшими жуками. Фото: Новости Самары - Самара life

В августе 2022 года во время прогулки лесу жители Самарской области обнаружили не самую приятную картину. Лесные поляны оказались усыпаны множеством мертвых жуков. Информацию жители опубликовали в социальных сетях.

– Похоже, что в лесах Самарской области началась массовая гибель жуков, – отметили очевидцы.

Интернет-пользователи частично согласились с утверждением. Некоторые отметили, что привести жуков к гибели могла жара и отсутствие еды. Другие самарцы выразили мнение, что они умерли от старости.

– Жук-олень проживает короткую, но насыщенную событиями жизнь. Они дерутся за еду, за самок, производят потомство и умирают. В среднем живут 3-4 недели, иногда 2 месяца, – поделились самарцы в комментариях.

Что на самом деле привело жуков гибели пока неизвестно.