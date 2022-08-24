Самарская область будет развивать торгово-экономические отношения с Ираном

Стороны обсудили создание совместных предприятий, поставку овощей и фруктов из Ирана и ряд других вариантов сотрудничества. Фото: министерство экономического развития Самарской области

Самарская область намерена развивать торгово-экономические отношения с Ираном. Об этом стало известно во время визита представителей иранского бизнеса в губернию. Встречу организовал Центр поддержки экспорта совместно с Торгово-промышленной палатой Самарской области. Инициатором выступило областное министерство экономического развития.

– Иран входит в число государств, с которыми Россия, и в частности Самарская область, нацелена развивать партнерские отношения. Мы регулярно организуем визиты наших предпринимателей в дружественные страны, принимаем делегации иностранных партнеров, демонстрируем инвестиционные возможности, обсуждаем сотрудничество, – отметил министр экономического развития инвестиций и торговли Самарской области Дмитрий Богданов.

Самарская область плотно сотрудничает с Ираном уже много лет. Стороны наладили поставки зерна и растительных масел, а также промышленного оборудования. В 2021 году объем экспорта самарской сельхозпродукции в Иран составил 52,9 млн долларов.

На прошедшей встрече, которая состоялась в региональном центре «Мой бизнес», стороны договорились о расширении сотрудничества. Был поднят вопрос о создании совместных предприятий, поставки овощей и фруктов из Ирана, а также экспорта самарских удобрений, расширения поставок зерна, муки и другой продукции.

– Сейчас у российской стороне требуются автокомпоненты и промышленное оборудование. У Ирана есть потребность в продукции российского АПК: подсолнечном масле, пшенице, ячмене, кукурузе. Санкции открывают новые возможности для сотрудничества, и нужно их эффективно использовать, – поделился глава российского центра «Иранцы за рубежом» Аббас Мослем Мирзаи Гази.

Некоторые участники сообщили, что готовы инвестировать в создание нового производства по переработке сельхозпродукции в Самарской области. Регион в ответ заявил, что окажет полную поддержку в реализации проекта.