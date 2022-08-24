Самарцы обсуждают в соцсетях видео с девушкой, которая непристойно вела себя на кладбище

Волна странных перформансов на кладбищах докатилась и до Самары. В соцсетях появилось видео, как местная жительница разговаривает с крестом, а после выполняет с ним неприличные действия. По предварительным данным, героиней ролика является 18-летняя девушка.

Жителей Самары возмутила эта вопиющая выходка. Они требуют найти неадекватную барышню и отправить ее на лечение. Другие считают, что ролик необходимо показать родителям девушки, чтобы они поняли, кого воспитали.

- Может, началась новая игра какая-то, либо флешмоб? Что-то много случаев странных стало с молодежью на кладбище. Но этот – просто нечто, - пишут интернет-пользователи.

Напомним, похожий случай этим летом произошел в Воронеже. Там подростки устроили танцы на кладбище, а потом один из них помочился на могилу пожилой женщины.