Масочный режим начали вводить в Самарской области в августе 2022

В регион постепенно возвращаются ковидные ограничения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Самарской области вновь начали вводить масочный режим. Правда, пока такое требование носит не повсеместный характер, а только локальный. Средства индивидуальной защиты теперь необходимо обязательно носить в магазинах «Магнит».

Сеть объявила о введении масочного режима в своих торговых точках во вторник, 23 августа 2022 года. Сообщается, что данная мера – проявление заботы о покупателях и сотрудниках. Отметим, требование носить СИЗы относится только к работникам магазинов. Посетители могут свободно посещать торговые точки и надевать маски по желанию.

Напомним, в Самарской области к концу лета 2022 года вновь стала расти заболеваемость коронавирусом. Третий день подряд в регионе выявляют больше 800 зараженных за сутки. Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали жителям носить маски в общественных местах и транспорте. В первую очередь это касается пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.