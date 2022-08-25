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Общество25 августа 2022 6:51

В Самаре построят новый корпус инфекционного отделения психиатрической больницы

Новое здание будет рассчитано на 24 койки
Ирина СИНЕГУБОВА
Из областного бюджета выделят 130 миллионов рублей.

Из областного бюджета выделят 130 миллионов рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре до конца 2022 года планируют начать строительство нового инфекционного корпуса Самарской областной клинической психиатрической больницы.

— Новый корпус модульного типа будет на 24 койки, здание должно быть построено в 2023 году, — рассказали в правительстве Самарской области.

Для этого из областного бюджета выделят 130 миллионов рублей. В бюджете этого года уже зарезервировано 53 миллиона, в следующем году понадобится еще около 77 миллионов рублей.

Пациенты психиатрической клиники, у которых есть инфекционные заболевания, должны проживать в отдельном здании. Ранее на территории больницы построили модульный корпус на 70 коек, куда их расселили. Но больным с туберкулезом необходимо находится в другом корпусе. В настоящее время ремонт этому ветхому зданию уже не поможет.

Всего в больнице есть 1370 коек, более 20 отделений, среди которых детское, интенсивной терапии и реабилитационное. В клинике диагностируют и лечат пациентов с психиатрическими расстройствами.