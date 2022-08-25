В Самаре построят новый корпус инфекционного отделения психиатрической больницы

Из областного бюджета выделят 130 миллионов рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре до конца 2022 года планируют начать строительство нового инфекционного корпуса Самарской областной клинической психиатрической больницы.

— Новый корпус модульного типа будет на 24 койки, здание должно быть построено в 2023 году, — рассказали в правительстве Самарской области.

Для этого из областного бюджета выделят 130 миллионов рублей. В бюджете этого года уже зарезервировано 53 миллиона, в следующем году понадобится еще около 77 миллионов рублей.

Пациенты психиатрической клиники, у которых есть инфекционные заболевания, должны проживать в отдельном здании. Ранее на территории больницы построили модульный корпус на 70 коек, куда их расселили. Но больным с туберкулезом необходимо находится в другом корпусе. В настоящее время ремонт этому ветхому зданию уже не поможет.

Всего в больнице есть 1370 коек, более 20 отделений, среди которых детское, интенсивной терапии и реабилитационное. В клинике диагностируют и лечат пациентов с психиатрическими расстройствами.