Мячи и сетку для волейбола получила инициативная молодежь Советского района Самары

В течение двух дней после просьбы жителям передали необходимое. Фото: правительство Самарской области

В сквере им. Чехова в Советском районе Самары во дворе дома по переулку Карякина, 1 каждый день молодежь играет в волейбол, но купленные на свои деньги мячи и сетка за лето пришли в негодность.

— Ежедневно до 30 человек одновременно приходят поиграть. В общем-то все прекрасно, только у нас нет мячей для игры и сетки. Подарите нам пару мячей и сетку пожалуйста, знаем как Вы лично поддерживаете спорт, — обратились ребята к губернатору в соцсетях.

В течение двух дней после просьбы жителям передали пять мячей и сетку для волейбола. В эту пятницу, 26 августа, в сквере Чехова местные спортсмены организуют турнир по волейболу.

Если в начале лета в сквере собиралось разово по 6-8 человек, то сейчас на спортивных площадках играют до ночи. Сквер Чехова благоустроили четыре года назад. Местные жители следят за порядком, играют в футбол, волейбол, баскетбол.