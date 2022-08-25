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Общество25 августа 2022 12:03

Пропавшую женщину с необычным именем ищут в Самарской области

Местонахождение девушки неизвестно с мая
Ирина СИНЕГУБОВА
На девушку была надета темная кепка. Фото: «ЛизаАлерт»

На девушку была надета темная кепка. Фото: «ЛизаАлерт»

В Самарской области пытаются найти пропавшую 31-летнюю женщину с необычным именем –Россину Петровну Акдерли.

— Информации о том, где находится девушка, нет с 17 мая этого года, — сообщает пресс-служба «ЛизаАлерт».

У самарчанки плотное телосложение, черные волосы, темно-карие глаза, рост 174 см. Была одета в светло-бежевую кофту с капюшоном, голубые джинсы и коричнево-бежевые кроссовки. В качестве головного убора девушка носила темную кепку.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении женщины, видел ее в своем районе или еще где-то просят сообщить по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.