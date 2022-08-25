Крытый футбольный манеж построит в Самаре компания «ВТС-Метро»

Работы по созданию нового спортобъекта нужно будет завершить до конца 2023 года Фото: pixabay.com

В Самаре определили подрядчика, который построит крытый футбольный манеж. Новый спортобъект планируется возвести около стадиона «Солидарность Арена».

- На электронный аукцион была подана только одна заявка – от АО «ВТС-Метро». Компанию признали победителем торгов. С ней был заключен контракт на 845,4 млн рублей, - говорится на сайте госзакупок.

Отметим, изначально сумма, которую власти готовы были заплатить за строительство футбольного манежа, была немного больше. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 856,4 млн рублей.

Подрядчик должен будет сделать крышу, провести фасадные и внутренние отделочные работы, смонтировать инженерные системы, провести пуско-наладку и благоустроить прилегающую территорию. Срок выполнения работ – до 31 декабря 2023 года.