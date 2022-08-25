Первые 32 контейнера с медтоварами прибыли из Китая в Самару

Груз приняли на контейнерном терминале станции Безымянка Куйбышевской железной дороги

В Самару прибыли первые 32 контейнера с медицинскими товарами из Китая. Груз приняли на контейнерном терминале станции Безымянка Куйбышевской железной дороги. Его доставили в рамках нового мультимодального сервиса по обеспечению товарооборота между Поднебесной и Россией.

Сначала груз перевозили на автотранспорте из Китая по трансграничному мосту через Амур. Его доставили до Благовещенска, где он прошел обработку на таможенно-логистическом терминале «Каникурган». После этого контейнеры отправили до места назначения по железной дороге. По сети РЖД они преодолели путь в 7 тысяч км.

В рамках проекта контейнерный оператор «РЖД Бизнес Актив» обеспечивает предоставление подвижного состава, оплату ж/д тарифа по России, а также терминально-складские услуги на станциях отправления и назначения.

- Поезда с использованием этой услуги планируется перерабатывать на терминале Куйбышевской дирекции по управлению терминально-складским комплексом как по прибытии, так и по отправлению в Китай. Основой грузопотока станут товары народного потребления, продукты и другие грузы, - отметили в КбшЖД.

С помощью данного сервиса планируется сбалансировать число находящихся в обороте контейнеров, повысить обеспеченность регионов, а также создать новые цепи поставок.